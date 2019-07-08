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الأمن التركي يوقف 55 مشتبها بتورطهم في تهريب البشر

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محمد اسماعيل - القاهرة - اسطنبول - (د ب ا)

أوقف الأمن التركي، اليوم الإثنين، 55 شخصا يشتبه بتورطهم في تهريب البشر، ضمن عملية واسعة.

وفي تصريح صحفي، أوضح "حسين أشقين"، مدير أمن ولاية إزمير غرب تركيا، أن العملية شملت 8 ولايات بعموم البلاد،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية .

وأضاف أن الأشخاص الـ55 جرى توقيفهم في ولايات أنقرة وأيدن وباليكسير وبورصة وجناق قلعة وإسطنبول وقوجه إيلي، إلى جانب إزمير.

وأكد "أشقين" أن العملية ما تزال مستمرة، إذ أن العدد الإجمالي المستهدف يبلغ 80 شخصا، يشتبه في نشاطهم بتهريب مهاجرين إلى خارج البلاد.

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