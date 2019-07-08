اقتصادى أفريقي: تمكين المرأة يعزز فرص نجاح منطقة التجارة الحرة القارية

أشاد خبير اقتصادى أفريقى بارز بإطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية، خلال القمة الاستثنائية الأفريقية، التي عقدت أمس برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتختتم أعمالها مساء اليوم بنيامي عاصمة النيجر، منوها بأن تلك الاتفاقية سوف تعزز التكامل التجارى بين الدول الافريقية.

وقال رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقى ووزير الزراعة النيجيرى السابق الدكتور أكين أديسينا إن أفريقيا ستنمو اقتصاديا بشكل أسرع حال تحقق المساواة الكاملة بين الجنسين،

موضحا أنه "لا يوجد طائر يطير بجناح واحد".وأضاف أديسينا – في كلمة خلال القمة الأفريقية الاستثنائية في نيامي – إنني على ثقة بأن الزعماء المشاركين بالقمة الأفريقية سيعملون على تمكين وتأهيل الفتيات الصغيرات بأفريقيا حتى يصبحن نساء القارة الأقوياء في المستقبل، موضحا أن بنك التنمية الأفريقى ملتزم بمواصلة جهوده لتحقيق المساواةبين الجنسين داخل القارة.وتعد منطقة التجارة الحرة القارية التي دخلت حيز التنفيذ في الثلاثين من مايو الماضي أكبر منطقة للتجارة الحرة على المستوى العالمي منذ تأسيس منظمة التجار العالمية عام 1995 حيث تضم أكثر من 2ر1 مليار مستهلك وناتج محلي إجمالى يقدر بنحو 4ر3 تريليون دولار.وسوف تسهم منطقة التجارة الحرة القارية في زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية من 17 % إلى 60 % بحلول عام 2022، وتقليص السلع المستوردة بشكل رئيسي وبناء القدرات التصنيعية والانتاجية وتعزيز مشروعات البنية التحتية بالقارة الأفريقية.