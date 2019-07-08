إقالة المذيع الجورجي الذي أساء لبوتين على الهواء مباشرة

أقالت القناة التلفزيونية الجورجية "روستافي 2" المذيع الجورجي، غابونيا، الذي أساء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الهواء مباشرة

وقد تم اتخاذ القرار من قبل الهيئة الإدارية للقناة، حيث لن يتمكن المذيع من إعداد أو إجراء برامج تلفزيونية على القناة

لمدة شهرين، وفق موقع القناة".



يشار إلى أن المذيع أساء للرئيس الروسي عبر برنامجه "P.S." كما أهان أيضا ذكرى والديه المتوفين.

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ووفقا لموقع "سبوتنيك — جورجيا" قرر بعض موظفي القناة الاستقالة، من بينهم المصور ليفان

مارغفيسيلي، وكذلك ليفان روستومولي، الذي عمل في واحدة من المسلسلات التلفزيونية الأعلى تصنيفًا في البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يعتبر من غير المقبول إهانة الرئيس الروسي على قناة "روستافي-2" الجورجية، لأن هذا التصرف لا يليق بشعب جورجيا وهو عار كبير على الجورجيين.