أقالت القناة التلفزيونية الجورجية "روستافي 2" المذيع الجورجي، غابونيا، الذي أساء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الهواء مباشرة
وقد تم اتخاذ القرار من قبل الهيئة الإدارية للقناة، حيث لن يتمكن المذيع من إعداد أو إجراء برامج تلفزيونية على القناةلمدة شهرين، وفق موقع القناة".
يشار إلى أن المذيع أساء للرئيس الروسي عبر برنامجه "P.S." كما أهان أيضا ذكرى والديه المتوفين.
ووفقا لموقع "سبوتنيك — جورجيا" قرر بعض موظفي القناة الاستقالة، من بينهم المصور ليفان
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يعتبر من غير المقبول إهانة الرئيس الروسي على قناة "روستافي-2" الجورجية، لأن هذا التصرف لا يليق بشعب جورجيا وهو عار كبير على الجورجيين.
كانت هذه تفاصيل خبر إقالة المذيع الجورجي الذي أساء لبوتين على الهواء مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.