اخبار العالم

إقالة المذيع الجورجي الذي أساء لبوتين على الهواء مباشرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أقالت القناة التلفزيونية الجورجية "روستافي 2" المذيع الجورجي، غابونيا، الذي أساء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الهواء مباشرة

 

وقد تم اتخاذ القرار من قبل الهيئة الإدارية للقناة، حيث لن يتمكن المذيع من إعداد أو إجراء برامج تلفزيونية على القناة

لمدة شهرين، وفق موقع القناة".


يشار إلى أن المذيع أساء للرئيس الروسي عبر برنامجه "P.S." كما أهان أيضا ذكرى والديه المتوفين.

Advertisements

 

ووفقا لموقع "سبوتنيك — جورجيا" قرر بعض موظفي القناة الاستقالة، من بينهم المصور ليفان

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
مارغفيسيلي، وكذلك ليفان روستومولي، الذي عمل في واحدة من المسلسلات التلفزيونية الأعلى تصنيفًا في البلاد.

 

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يعتبر من غير المقبول إهانة الرئيس الروسي على قناة "روستافي-2" الجورجية، لأن هذا التصرف لا يليق بشعب جورجيا وهو عار كبير على الجورجيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إقالة المذيع الجورجي الذي أساء لبوتين على الهواء مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا