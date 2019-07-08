سياسي سعودي: أسلحة "الحوثيين" لم تصل إلى مستوى التهديد الشامل للخليج

الاستهداف المتكرر من جانب "الحوثيين" لمطار أبها السعودي وعدد من المنشآت الحيوية في المملكة بالطيران المسير والصواريخ الباليستية، إضافة إلى التهديدات المعلنة من جانب صنعاء بقصف بنك أهداف خليجي ما لم يتوقف الطيران عن ضرب صنعاء، دفع مراقبين للتساؤل "هل أصبح الخليج تحت التهديد الجدي للحوثيين؟".
الدكتور صدقة يحيى فاضل، الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي قال باتصال مع "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "الحديث بأن الطيران المسير للحوثيين وأنه وضع المطارات والموانىء السعودية والخليجية تحت تهديد جدي، هو أمر مبالغ فيه".
وأضاف فاضل، "تلك الأسلحة التي بيد الحوثيين لم تصل إلى مرحلة التهديد
وأشار الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى، إلى أن المشكلة في الحرب اليمنية، أن "استمرارها يخضع لمصالح مختلفة ترى فائدة لها في استمرار الصراع، وفي مقدمتهم إيران وبعض الأطراف الغربية واليمنية، الواقع يتطلب السرعة في حل هذه المأساة في أقرب وقت ممكن ووضع حد لها".
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