مسلحون يقتلون قرويين في نيجيريا

قُتل 6 قرويين في هجوم شنّه مسلحون على 3 قرى في ولاية كاستينا «شمال نيجيريا».

وهاجم مسلحون يرتدون ملابس سوداء على متن دراجات نارية 3 قرى في منطقة كانكارا، مساء الأحد، هاتفين «الله أكبر»، فيما كانوا يطلقون الرصاص وقذائف صاروخية.

يشار إلى أن الوضع في شمال غرب نيجيريا معقّد، وتنشط عصابات سرقة الماشية والخطف في هذه المناطق ذات الوجود الأمني الضعيف، لكنّ تزايد القلق أخيرا من تسلل الجهاديين إليها. وتتخذ هذه العصابات من غابات في غرب البلاد قاعدة لشنّ هجماتها.

وفي 3 يوليو الفائت، قتل مسلحو عصابات 18 شخصا في غارات على 4 قرى في ولاية كاستينا أيضا.