متفجرات بمخبأ في أندرلخت

أعلنت النيابة العامة في بروكسل، أمس، اكتشاف متفجرات في مخبأ في أندرلخت، قرب العاصمة البلجيكية، وأشارت إلى فتح تحقيق بالخصوص.

وقالت النيابة العامة «لا شيء يتيح التأكيد في الوقت الحالي بأنّ الأمر يتعلق بعبوات يُراد استخدامها في هجوم مقبل».

وأضافت، إن «فرضية اكتشاف مخبأ متفجرات قديم يجري النظر فيها أيضا».

واكتشف عاملٌ هذه المتفجرات «بدائية الصنع»، في يوم مرور سباق طواف فرنسا للدراجات الهوائية في بروكسل.

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وكانت المتفجرات مخبّأة في كيس جرى العثور عليه في «مخبأ درج منزل».

وقال المتحدث باسم النيابة العامة «لا شيء يتيح القول إن السباق كان مستهدفا».

وتعرّضت بلجيكا عدة مرات لهجمات إرهابية، خصوصا في 22 مارس 2016، حين تحوّلت العاصمة إلى مسرح لهجوم مزدوج تبناه «داعش»، وأدى إلى مقتل 32 شخصا، وإصابة أكثر من 340.