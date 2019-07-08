المملكة ترفض قانون القومية اليهودية وتطالب بتطبيق البند السابع

أكدت المملكة أن دعم القضية الفلسطينية من أهم أولويات سياساتها الخارجية منذ تأسيسها، وأن القضية المركزية هي أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

جاء ذلك في كلمة لسفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل التي ألقاها، أمس، في مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف.

وجدد الواصل موقف المملكة الثابت من النزاع العربي الإسرائيلي، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، واسترجاع أراضيه وإقامة دولته الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وذلك استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

رفض قانون القومية

لفت سفير المملكة لدى الأمم المتحدة النظر إلى رفض المملكة لقانون (الدولة القومية للشعب اليهودي)، مبينًا أنه يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ويعطل الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، داعيا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى التصدي لهذا القانون ولأي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية.

بند سابع

شدد الواصل في كلمته على أهمية البند السابع الخاص بمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بوصفه من البنود الرئيسة على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، وأن وجوده مرتبط بوجود الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.

ودعا المجتمع الدولي إلى مناصره القضية الفلسطينية، مؤكدا دعم المملكة العربية السعودية الكامل لجميع المبادرات والجهود الدولية التي تهدف لإنقاذ عملية السلام وحل الدولتين.

اقتحام الأقصى

اقتحم عشرات من عصابات المستوطنين اليهود، أمس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن 50 مستوطنا تجوّلوا في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروحات حول «الهيكل المزعوم»، فيما شددت قوات الاحتلال إجراءاتها على البوابات الرئيسية للمسجد، واحتجزت بطاقات الشبان خلال دخولهم إلى المسجد المبارك.

استيلاء على منزل

استولى مستوطنون يهود، أمس، على منزل في حي الصوانة، وسط مدينة القدس المحتلة. وقالت مصادر محلية وشهود عيان في القدس المحتلة، إن مجموعة مستوطنين -وبحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي- استولت على منزل يتكون من 4 شقق سكنية، يعود إلى عائلة إيهاب المحضر.

موقف ثابت

القضية الفلسطينية من أهم أولويات سياسة المملكة خارجيا

للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره

للفلسطينيين حق استرجاع أراضيهم وإقامة دولتهم وعاصمتها القدس

قانون الدولة القومية لليهود مرفوض ويتعارض مع الأحكام الدولية

قانون القومية يكرس العنصرية ويطمس الهوية الفلسطينية