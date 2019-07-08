تثمين فلسطيني لاستضافة 1000 من حجاج أسر الشهداء

وصف القاضي بالمحكمة العليا الشرعية في القدس الشريف بفلسطين الدكتور ماهر خضير، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافة 1000 حاج وحاجة من أسر وذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، والذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، سنويّا، بالمكرمات الملكية المقدرة لعائلات الشهداء الذين ضحوا من أجل فلسطين والقدس، مشيرا إلى أن هذه الاستضافة امتداد للكرم والدعم المعهود لأهل فلسطين من قيادة المملكة العربية السعودية ، التي تولي فلسطين عناية خاصة.

وقال «إن فلسطين وشعبها بكل مكان، في الضفة الغربية وغزة والقدس، يكنّون كل الاحترام والتقدير والشكر لخادم الحرمين الشريفين، على كل ما يقدمه لفلسطين وشعبها وللقدس».

وثمّن الدكتور خضير الجهود التي تقدمها المملكة لرعاية وخدمة حجاج بيت الله الحرام، والاستعدادات والخدمات التي أعدتها لاستقبال ضيوف الرحمن، الذين يتوافدون على الديار المقدسة من كل أنحاء العالم، سائلا الله أن يديم على المملكة عزّها ورخاءها واستقراراها.