تثمين فلسطيني لاستضافة 1000 من حجاج أسر الشهداء

وقال «إن فلسطين وشعبها بكل مكان، في الضفة الغربية وغزة والقدس، يكنّون كل الاحترام والتقدير والشكر لخادم الحرمين الشريفين، على كل ما يقدمه لفلسطين وشعبها وللقدس».
وثمّن الدكتور خضير الجهود التي تقدمها المملكة لرعاية وخدمة حجاج بيت الله الحرام، والاستعدادات والخدمات التي أعدتها لاستقبال ضيوف الرحمن، الذين يتوافدون على الديار المقدسة من كل أنحاء العالم، سائلا الله أن يديم على المملكة عزّها ورخاءها واستقراراها.
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