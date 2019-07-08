الإمارات ملتزمة ضمن قوات التحالف وتنسيق يعيد انتشار قواتها في اليمن

أعلن مسؤول إماراتي كبير، أمس، أنّ قوات بلاده في اليمن تعمل ضمن خطة «إعادة انتشار» لأسباب «استراتيجية وتكتيكية»، فيما أكد مسؤول عسكري في الحكومة اليمنية الشرعية أنّ الإمارات سلمت معسكر الخوخة جنوب الحديدة لقوات يمنية، وأن القوات الإماراتية لا تزال تدير الوضع العسكري في الساحل الغربي بشكل كامل مع القوات اليمنية ضمن عمليات التحالف بقيادة السعودية

عضو رئيس

الإمارات عضو رئيس في التحالف العسكري الذي تقوده المملكة منذ مارس 2015، دعما لقوات الحكومة في مواجهة المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران.

ملتزمون

رغم عملية إعادة الانتشار، شدّد المسؤول الإماراتي على التزام بلاده بدورها ضمن التحالف العسكري بقيادة السعودية، وأوضح «قرارانا بشأن إعادة الانتشار ليس وليد اللحظة.. إنّه جزء من المسار ، وقد جرت مناقشته بشكل مكثّف مع شركائنا السعوديين»، مؤكّدا أنّ «التزامنا في اليمن يبقى كما هو. نحن جزء من التحالف»، كما شدّد على الالتزام «بمكافحة الإرهاب».

استمرار

في الرياض، قال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي ردا على سؤال حول إعادة الانتشار الإماراتية، إنّ الإمارات العربية مستمرة ، ودول التحالف مستمرة في تحقيق أهدافها العملياتية والاستراتيجية.

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وبحسب المسؤول العسكري اليمني، فإنّ الإمارات درّبت «قوات يمنية تقدر بعشرات الآلاف ـ نحو 90 ألفا ـ لمحاربة القاعدة وداعش في محافظات جنوب اليمن المحررة، أبرزها عدن والمكلا وشبوة» ، موضحا : لا تزال (قوات) الإمارات تتواجد في مواقع ومحافظات مختلفة.

موقف إماراتي

التزام تام بالتحالف وتحقيق أهدافه

إعادة الانتشار تدعم الاتفاق السياسي بالحديدة

إعادة الانتشار لأسباب تكتيكية وإستراتيجية

الإمارات دربت قوات يمنية لمحاربة القاعدة وداعش باليمن