إسقاط طائرة مسيرة وقصف تجمعات للميليشيا

غارات

شنّت مقاتلات التحالف غارات جوية على تجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الضالع جنوب اليمن، وطال القصف الجوي آليات قتالية لميليشيا الحوثي الانقلابية، كانت في طريقها لمواقعها.

وأسفرت الغارات الجوية عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي، إضافة إلى تدمير عربة بي إم بي وأطقم أخرى.

استهداف

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس، طائرة استطلاع مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن، وكانت الطائرة تحاول تنفيذ مهمة استطلاعية على مواقع الجيش شرقي مدينة الدريهمي، حيثُ تبيّن بعد فحص حطامها أنها إيرانية الصنع.

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وفي سياق آخر تمكنت الفرق الهندسية لقوات الجيش الوطني، من تفكيك صاروخ بحري يحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات، خلفته الميليشيات، قرب الدوار الكبير بمدينة الحديدة.

انتهاكات ضد المساجد

كشف وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية عن «أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ارتكبت 76 انتهاكاً ضد المساجد ودور القرآن الكريم في عدد من المحافظات اليمنية»، وقال «الميليشيا الانقلابية فجرت المساجد ونسفت البعض منها بالكامل وأخرى حولتها إلى مخازن للأسلحة والتموين العسكري ومقائل ومجالس لتناول القات وإقامة المهرجانات في تعمد واضح منها لاستفزاز مشاعر الناس من خلال تدمير المقدسات الدينية».

وأشار عطية إلى أنهُ لم يشهد اليمن عهداً تمت إهانة المساجد ودور القرآن الكريم ومدارس التحفيظ وتدميرها وخرابها إلا في عهد ميليشيا الحوثي، لافتاً النظر إلى أن هناك خطوطاً حمراء ومقدسات تعارف عليها اليمنيون وهي: المساجد، ودور القرآن الكريم، وأماكن التعليم، والأسواق، والأطفال والنساء، مؤكداً أن ميليشيا الانقلاب داست على كل هذه المقدسات وجعلتها مستباحة.