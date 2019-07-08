تراجع سندات تركيا الدولارية بفعل إقالة محافظ "المركزي"

أنقرة (وكالات) تراجعت السندات الحكومية التركية المقومة بالدولار، أمس، بعد إقالة الرئيس رجب طيب أردوغان، المناصر لأسعار الفائدة المنخفضة، محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا. وأفادت بيانات رسمية بأن السندات نزلت في شتى الآجال، إذ تراجعت إصدارات 2020 و2030 و2041 بنحو سنت في التعاملات المبكرة.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة ولاية جتينقايا في عام 2020 بعد نهاية المدة المحددة بـ4 سنوات، لكن مرسوماً رئاسياً صدر يوم السبت الماضي عن أردوغان عزله، وعين نائبه مراد أويسال بدلاً عنه.

ويأتي قرار أردوغان قبل أيام من اجتماع المركزي التركي لاتخاذ قراره المقبل، بشأن السياسة النقدية في 25 يوليو الجاري.

وأظهر مرسوم رئاسي نُشر بالجريدة الرسمية، السبت، أن تركيا عزلت مراد جتينقايا في ساعة مبكرة من الصباح، وعيَّنت نائبه مراد أويسال بدلاً عنه.

ووصفت وكالة «بلومبرج» الأميركية قرار الرئيس التركي بأنه «صدمة» قد يتبعها رد فعل عنيف من الأسواق.

وبحسب «بلومبرج»، استغل الرئيس التركي الصلاحيات الممنوحة له بموجب النظام الرئاسي الذي أقره في بلاده العام الماضي، للإطاحة بمحافظ البنك المركزي إثر الخلاف بينهما.

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