"التحالف": الأسلحة والدعم الإيراني للميليشيات الحوثية يهددان الأمن الإقليمي والدولي

أكد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أن هناك علاقة قوية بين تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" و"داعش" من جهة، وبين الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من جهة أخرى، خصوصاً منذ الانقلاب على الشرعية في اليمن.

وأشار في تصريح خلال مؤتمر صحفي عُقد في الرياض اليوم بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى العملية النوعية الناجحة التي تم تنفيذها في الداخل اليمني، بشأن إلقاء القبض على أمير تنظيم "داعش" الإرهابي باليمن الملقب بـ "أبو أسامة المهاجر"، والمسؤول المالي للتنظيم، وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له، وذلك في تمام الساعة التاسعة وعشرين دقيقة صباحاً من يوم الأحد الموافق 3 يونيو الماضي، مبيناً أن قوات التحالف مستمرة في القضاء على تنظيم "داعش" والتنظيمات الإرهابية أياً كانت.

وتطرق المالكي إلى موقف العمليات لإعادة الأمل لدعم الشرعية في الداخل اليمني، والاختراقات والتهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي، واستهداف القدرات الحوثية في الداخل اليمني وإسناد الجيش اليمني.

ولفت إلى استمرار انتهاك الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران للقانون الدولي الإنساني من خلال استهداف الأعيان المدنية والمدنيين من مواطنين ومقيمين في المملكة، وفي الداخل اليمني عبر الطائرات المسيرة المتفجرة، موضحاً أن الأسلحة والدعم الإيراني للميليشيات الحوثية الإرهابية يهددان الأمن الإقليمي والدولي.

Advertisements

اقرأ أيضاً: "التحالف" يحبط محاولة إرهابية لميليشيات الحوثي لاستهداف سفينة تجارية في البحر الأحمر

وأوضح المالكي استمرار عمل المنافذ الإغاثية في اليمن الجوية والبحرية والبرية، مشيراً إلى تقرير منظمة التحقق والتفتيش "UNVIM" التابعة للأمم المتحدة في جيبوتي.

واستعرض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتدفق المساعدات الإنسانية وجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.