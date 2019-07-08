جرحى في انقلاب عربة قطار في تونس

أكد مسؤول في الحماية المدنية في مدينة سوسة في تونس، اليوم الاثنين، أن 12 شخصاً أصيبوا بجروح في انقلاب عربة قطار سريع، من بينهم اثنان في حالة خطرة.

وقال المدير الجهوي للحماية المدنية بسوسة جلول جاب الله، إن حادث انقلاب عربة القطار وقع بعد ظهر اليوم في مدخل مدينة القلعة الكبرى، بينما كان القطار قادماً من العاصمة تونس في طريقه إلى مدينة المهدية.

اقرأ أيضاً... تونس.. قتلى وجرحى في حادث مروري هو الثاني خلال أيام

وتم نقل الجرحى إلى المستشفى الجهوي سهلول بسوسة.

وشهدت تونس على مدار السنوات الأخيرة حوادث متكررة على السكك الحديدية، كان أبرزها حادث تصادم قطار بشاحنة ثقيلة في ولاية زغوان عام 2015، ما أسفر عن وفاة 18 شخصاً وجرح أكثر من ثمانين، وهي الحصيلة الأكبر في تاريخ حوادث القطارات بتونس.