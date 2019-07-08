كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل سياسي يكشف لــ "الخليج 365" الطُرق التي يستقبل من خلالها الحوثي الأسلحة والصواريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر بأن هناك سفن تجارية عملاقة ترسوا في البحر الأحمر وقريب من موانئ عدن، يتم إرسال زوارق بحرية لتفريغها قبالة السواحل اليمنية وفي مناطق مختلف.

وأضاف الطاهر خلال تصريحات خاصة بأن قطر ترسل الأموال للمليشيات الحوثية، وأيضًا السلاح الإيراني، مثل السفن التركية.

Advertisements

وأكد أن الخبراء الإيرانيين وحزب الله يصلوا مباشرة من بيروت أو الأردن إلى مطار صنعاء عبر طائرات الغذاء العالمي، أو الأممم المتحدة.

وأشار المحلل السياسي اليمني بأن مهمة الخبراء.. هو إطلاق الصواريخ وتطوير بعض الصواريخ التي هي ضمن منظومة السلاح اليمني.

وكشف الطاهر بأن استقبال السلاح بطريقة ذكية من قبل المليشيا الحوثية، فعندما يحن وقت استلام السلاح، يرسلون بزوارق مفخخة إلى قاع البحر محاولة منهم لاستهداف إحدى السفن التجارية في الممر الملاحي الدولي، وعندما تجلب الأنظار نحوه لمراقبته، يتم إنزال قواب جاهزة محملة بأجزاء الصواريخ البالستية أو الطائرات بدون طيار وإيصالها إلى 5 موانئ في الحديدة تستخدمهم ميليشيا الحوثي لتهريب الصواريخ الايرانية، فإلي جانب موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى.. هناك مينائي اللحية والخوبة اللذان يشهدان تحركا