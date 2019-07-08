كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بولتون: سنستمر في سياسة الضغط على إيران لتغيير استراتيجيتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، بتحرك البحرية البريطانية باحتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق.

وأكد بولتون، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الإثنين على التعاون مع الحلفاء لتشديد العقوبات على ايران، مؤكداً على عدم السماح لها بالحصول على السلاح النووي بأي طريقة.

وأشار مستشار الأمن القومي إلى إستمرار بلاده في سياسة الضغط على إيران لتغيير استراتيجيتها ووقف سلوكها العدواني.