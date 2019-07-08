وزير الرياضة: “زياش لا يريد العودة للمنتخب بسبب الانتقادات.. اتصلت به 26 مرة لا يجيب”

قال رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنبن، إن حكبم زياش، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، يفكر بشكل جدي في عدم العودة للمنتخب من جديد بسبب الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها، بعد أن ضيع ضربة جزاء حاسمة، ساهمت في خوج المنتخب من دور ثمن “الكان” على حساب بنين.

وقال العلمي، في رده عن سؤال بمجلس النواب، اليوم، إنه اتصل به 23 مرة ولم يرد، “الله غالب، أضاع ضربة جزاء بميلمترات، وبفعل الانتقادات هو اليوم لا يريد أن يلعب من جديد بالمنتخب الوطني”.

وأضاف، “اللاعبون تلقوا انتقادات، وهم ليست لديهم مناعة مثلنا، يعيشون في عالم آخر لا يستحملون الضغط، كنا نجدهم قي حالة نفسية لا تساعدهم للدخول في المقابلات بفعل سلوك 1 بالمائة من المغاربة”.

الوزير ذاته، رفض تحميل المسؤولية للجامعة الملكية لكرة القدم، وقال “لا أعتقد أن الخلل موجود في الجامعة”.