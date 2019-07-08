الدكالي: العقارب تقتل 50 مغربيا سنويا.. ووزعنا 1400 دواء على المراكز الاستشفائية

تأسف أناس الدكالي، وزير الصحة، لعدد الضحايا الذين تودي لسعات العقارب بحياهم سنويا، بمختلف مدن المغرب.

وقال الدكالي، مساء اليوم الاثنين، خلال جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب، “للأسف يموت خمسون شخصا بلسعات العقارب سنويا، ونسجل 30 ألف لسعة في السنة”.

وأوضح الوزير أن “المراكز الصحية تتكفل بالأعراض فقط، أما الأدوية يجب أن تمنح للمصاب في المراكز الاستشفائية وفي غرف الإنعاش”.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى “توزيع 1400 كيس من الأدوية والمستلزمات الطبية على جميع المراكز الاستشفائية بالمغرب”.

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وأضاف المتحدث، “وزارة الصحة عبر المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، راكمت تحربة 20 سنة، والاستراتيجية الوطنية التي اعتمدها المغرب منذ ذلك الوقت، مكنت من الانتقال من نسبة وفيات تصل إلى 2,37 بالمائة بسبب لسعات العقارب إلى 0,18 بالمائة”.

وقال أيضا، “يجب العمل مع جميع المتدخلين، خاصة على مستوى الوقاية والتحسيس قبل وقوع اللسعة”، مسجلا أن “هناك لسعات يمكن تفاديها لكن المطلوب عمل مهم”.

وتحدث الدكالي عن “لجنة من الأطباء المتخصصين، تعمل على مراجعة منهجية التكفل بالمصابين، وتحيين الدليل والرسم التوضيحي للعلاج”.