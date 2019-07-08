بيل يتعرض لانتقادات قاسية من جماهير الملكي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني عاد اليوم، الإثنين، إلى المدينة الرياضية "الفالديبيباس"، من أجل الاستعداد للموسم الكروي المقبل 2019-2020.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت"، فإن نجم الفريق الملكي، الويلزي غاريث بيل، تلقى العديد من الإهانات لدى وصوله إلى المدينة الرياضية، من قبل جماهير الفريق، التي استقبلت اللاعبين عقب عودتهم من فترة الإجازة الصيفية.

وأشارت إلى أن بيل تلقى انتقادات قاسية عقب وصوله، موضحة أن اللاعب يعاني من عواقب رفضه مغادرة ريال مدريد، رغم علمه بأن المدرب الفرنسي زيدان لن يعتمد عليه.

ويواجه بيل، المصير المجهول حتى الاَن، في ظل عدم معرفة إمكانية بقائه في ريال مدريد أم سيرحل عن البرنابيو هذا الصيف.

وشارك غاريث بيل في 42 مباراة بالموسم المنصرم بمختلف المسابقات، وسجل 14 هدفًا وصنع 6 آخرين.