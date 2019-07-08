محمد بدارنة يحترف أوروبيا: أطمح للوصول إلى إنجلترا أو إسبانيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتقل اللاعب محمد بدارنة ابن مدينة سخنين، في الأيام الأخيرة، للاحتراف في أوروبا بعد انضمامه لفريق فينترتور من دوري الدرجة الثانية السويسري.

ودرس بدارنة (23 عاما) عروضا مختلفة من الدرجة العليا في البلاد، لكنه فضل بالأخير الاحتراف في أوروبا بعد تلقيه عرض من الفريق السويسري.

وبهذا الصدد، قال اللاعب محمد بدارنة، في حديث لـ"عرب 48"، إنني "سعيد جدا بالاحتراف في أوروبا، وهذا جاء نتاج المجهود الشخصي الذي قمت به من أجل الوصول واللعب خارج البلاد".

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وأضاف أنه "تلقيت عروضا من الدرجة العليا، لكن بالأخير فضلت الانتقال إلى أوروبا كون اللعب هناك يجلب النجاح ناهيك عن مستوى المنشآت الرياضية التي تساهم في إبراز قدرات اللاعبين وتحسين مستواهم".

وتابع "على الصعيد الشخصي أطمح للوصول واللعب في إسبانيا أو إنجلترا، وأنا أؤمن بأن النجاح يأتي خطوة تلو الأخرى وفي الوقت الحالي سأسعى جاهدا من أجل النجاح مع فريقي وتحقيق أهدافه ومنه نحو الوصول إلى الدرجة الأولى في سويسرا في غضون موسم".

وختم بدارنة بالقول "من هنا أتوجه بالشكر لعائلتي وكل من وقف إلى جانبي، وكلي أمل بأن أكون عند حسن ظن الجميع".