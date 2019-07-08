القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهر تقرير أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ونُشِر اليوم الإثنين، أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين لقوا حتفهم في جرائم قتل عام 2017، ما يقرب من 646 ألف شخص، أي بزيادة 89 ألفا عمن قُتِلوا في النزاعات المسلحة خلال نفس العام، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
ونُشِر التقرير في اجتماع عُقد بالمقر الدائم للأمم المتحدة، في نيويورك، وحضره المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يوري فيدوتوف.
وقال فيدوتوف للمشاركين في الاجتماع من ممثلي الدول الأعضاء: "يسعى التقرير إلى تسليط الضوء على عمليات القتل ذات الصلة بنوع الجنس وعنف العصابات والتحديات الأخرى، لدعم الوقاية والتدخلات لخفض معدلات جرائم القتل".
وأضاف: "أظهر التقرير أيضا ارتفاع العدد الإجمالي للأشخاص الذين قتلوا بالنزاعات المسلحة، من 39 ألف و542 شخص في عام 1992 إلى 464 ألف شخص عام 2017".
وأشار التقرير أيضا إلى أن معظم ضحايا جرائم القتل في عام 2017، كانوا من الرجال، إذ بلغت النسبة 81% مقابل 19% من النساء والفتيات.
كانت هذه تفاصيل خبر "قتلى الجرائم أكثر من ضحايا النزاعات المسلحة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.