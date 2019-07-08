"قتلى الجرائم أكثر من ضحايا النزاعات المسلحة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهر تقرير أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ونُشِر اليوم الإثنين، أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين لقوا حتفهم في جرائم قتل عام 2017، ما يقرب من 646 ألف شخص، أي بزيادة 89 ألفا عمن قُتِلوا في النزاعات المسلحة خلال نفس العام، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونُشِر التقرير في اجتماع عُقد بالمقر الدائم للأمم المتحدة، في نيويورك، وحضره المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يوري فيدوتوف.

وقال فيدوتوف للمشاركين في الاجتماع من ممثلي الدول الأعضاء: "يسعى التقرير إلى تسليط الضوء على عمليات القتل ذات الصلة بنوع الجنس وعنف العصابات والتحديات الأخرى، لدعم الوقاية والتدخلات لخفض معدلات جرائم القتل".

وأضاف: "أظهر التقرير أيضا ارتفاع العدد الإجمالي للأشخاص الذين قتلوا بالنزاعات المسلحة، من 39 ألف و542 شخص في عام 1992 إلى 464 ألف شخص عام 2017".

وأشار التقرير أيضا إلى أن معظم ضحايا جرائم القتل في عام 2017، كانوا من الرجال، إذ بلغت النسبة 81% مقابل 19% من النساء والفتيات.