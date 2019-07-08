تحالف ” رصد” يدين انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد النساء والأطفال

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أدان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الأرهابية المدعومة من إيران ضد النساء والأطفال.

وأكد المدير التنفيذي لتحالف “رصد” مطهر البذيجي أمام مجلس حقوق الإنسان أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ترتكب انتهاكات جسيمة في اليمن ضد الأطفال، وأن التحالف قام برصد وتوثيق مقتل 250 طفلاً وطفلة بالرصاص الحي، وعدد 152 طفلاً وطفلة تعرضوا للقنص، و202 من الأطفال جراء انفجار الألغام الأرضيّة التي زرعتها الميليشيات خلال السنوات الأربع الماضية.

وأوضح أن الميليشيا في اليمن ترتكب الانتهاكات ضد النساء، حيث اختطفت وأخفت قسريًا وعذبت 204 نساء، من بينهن الناشطات الحقوقيات والصحفيات، كما تنتهك المادة 21 من إعلان فيينا الخاصة بتجنيد واستغلال الأطفال، موجهًا سؤالاً لمجلس حقوق الإنسان عما يمكن أن يتخذه من إجراءات للحد من انتهاكات تلك الميليشيا.