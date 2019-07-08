بولتون: الاتفاق النووي الإيراني أسوأ صفقة دبلوماسية بتاريخنا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الإثنين، إن الاتفاق النووي الإيراني أسوأ صفقة دبلوماسية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف بولتون، في مؤتمر صحفي، أن العقوبات الأمريكية أثرت بشكل واضح في الاقتصاد الإيراني الذي ظهر عليه الانهيار.

وتابع بولتون أن حملة الضغط التي يقودها الرئيس ترامب ضد إيران تؤتي ثمارها، مشيرا إلى أن الحرس الثوري الإيراني يعاني بشكل غير مسبوق بسبب ضغوطنا المتواصلة على طهران.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي أن العقوبات الاقتصادية على إيران امتدت لتشمل قطاعات جديدة مثل المعادن والبتروكيماويات.

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وأوضح أن رفع إيران نسبة تخصيب اليورانيوم يهدد الأمن القومي ويخرق القوانين الدولية، مشددا على أن بلاده لن تسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية بأي شكل من الأشكال.

وفي سياق متصل، دعا بولتون المجتمع الدولي لمضاعفة الجهود مع الحلفاء لضمان حرية الملاحة الدولية.

وفي وقت سابق، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران خصبت اليورانيوم بدرجة نقاء أعلى من المنصوص عليه في الاتفاق النووي.

وأضافت الوكالة في بيان، الإثنين، أن "مفتشي الوكالة تحققوا في الثامن من يوليو/تموز من أن طهران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من 3,67%.

وكانت طهران أعلنت، الإثنين، أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بـ4,5% على الأقل.

وتعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا طارئا في الـ10 من يوليو/تموز، بناء على طلب الولايات المتحدة لعرض انتهاكات إيران للاتفاق النووي الذي وقع عام 2015.