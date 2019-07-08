أستون فيلا يستهدف ضم ثنائي منتخب مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رياضة ديمة محمد الإثنين 2019/7/8 03:57 مساء بتوقيت أبوظبي الإثنين 2019/7/8 03:57 مساء بتوقيت أبوظبي حجازي وتريزيجيه

يفكر نادي أستون فيلا الإنجليزي في التعاقد مع ثنائي منتخب مصر، أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون ومحمود حسن تريزيجيه جناح قاسم باشا التركي. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في تقرير لها أن المدير الرياضي جيسوس جارسيا بيتراش ودين سميث المدير الفني للفريق قد سافرا إلى العاصمة المصرية "القاهرة" مؤخراً لمتابعة الثنائي حجازي وتريزيجيه. Advertisements وقدم الثنائي تريزيجيه وحجازي مستوى يعد جيدا خلال رحلتهما القصيرة مع الفراعنة في كأس أمم أفريقيا والتي شهدت الخروج المبكر للفريق من ثمن النهائي أمام جنوب أفريقيا بالخسارة بنتيجة 0-1. وسجل تريزيجيه هدفا وحيدا في البطولة جاء في المباراة الافتتاحية أمام زيمبابوي، فيما ساهم حجازي في خروج المنتخب المصري بشباك نظيفة خلال مرحلة دور المجموعات للبطولة. ويأمل أستون العائد مؤخراً للدوري الإنجليزي الممتاز في تدعيم خط الدفاع من خلف حسم التعاقد مع حجازي، وإن كانت إدارة النادي الإنجليزي تستهدف في الوقت الحالي ضم تريزيجيه بشكل رئيسي.

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