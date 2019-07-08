“كان 2019”.. كوت ديفوار يهزم مالي ويلاقي الجزائر في الربع

تغلب منتخب كوت ديفوار لكرة القدم، اليوم الاثنين، على نظيره المالي بهدف دون رد، في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، الجارية أطوارها بالملاعب المصرية إلى غاية 19 يوليوز الجاري.

ولم يقو مهاجمو المنتخبين على زيارة الشباك في الشوط الأول للمباراة التي احتضنها ملعب السويس الجديد، قبل أن يتمكن ويلفريد زاها من تسجيل الهدف الثمين لمنتخب “الفيلة” في الدقيقة 76 من الجولة الثانية، ليعلن الحكم الزامبي جاني سيكازوي عن نهاية اللقاء بفوز وتأهل كوت ديفوار إلى دور الربع.

ويلاقي المنتخب الإيفواري في الدور القادم، منتخب الجزائر، الذي تأهله أمس الأحد، بعد انتصاره الكبير على منتخب غينيا بثلاثية نظيفة.