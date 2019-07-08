“شفيق” مصمم رقصات دعمه “ريدوان” لولوج عالم الغناء.. اشتغل مع شاكيرا وجنيفر وغاغا ولمجرد – فيديو

دخل مصمم الرقصات العالمي، شفيق، عالم الغناء، بتشجيع من الموزع العالمي ريدوان، الذي أشرف على عمله الأول “ماماميا” رفقة مغني الراب البايسانو”.

شفيق تحدث في دردشته مع “اليوم24″، عن كواليس عمله الغنائي الأول، وقصة إشراك نجوم من عالم الفن في المغرب رفقته في الكليب، هم سعيد باي، ومرية نديم، وزوجها اللبناني، كاظم شماس.

وتعامل شفيق بخصوص تصميم الرقصات مع كبار النجوم العالمين، أمثال ليدي غاغا، وجنيفير لوبز، وشاكيرا، ولمجرد، وقد كشف لـ”اليوم”24، طريقة عمل كل واحد منهم.

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واعتبر شفيق أن تعاونه مع ريدوان يبقى أكثر ما يفتخر به في مسيرته.

وأشار شفيق إلى أن لديه مشاركات في عالم سينما هوليوود، متحدثا عن الأعمال، التي كان أبطالها نجوما عالميين، وشارك فيها إلى جانبهم.