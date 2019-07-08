محاضرة مع جان دوست | القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 10/ 07/ 2019 الزمان: 17:00 المكان: المكتبية الخالدية، القدس Advertisements تستضيف المكتبة الخالدية الأديب والباحث السوري الأستاذ جان دست

في ندوة أدبية بعنوان "دور المعرفة في التقارب بين الشعوب". خلال الندوة سوف يستعرض الضيف عمله في إعادة تحرير أول قاموس كردي/ عربي "الهدية الحميدية باللغة الكردية"، الذي ألفه يوسف ضياء الدين الخالدي - عام 1893 م، حين كان واليًا على إقليم ديار بكر. يقدم الدكتور خضر سلامة نبذه عن مؤلف القاموس.

تقدم الضيف الأديبة الأستاذة ريم غنايم.

يدير الندوة د. عاصم الخالدي.

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