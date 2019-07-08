نيمار يغيب عن تدريبات باريس سان جيرمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن باريس سان جيرمان الفرنسي استأنف تدريباته الاستعدادية للموسم الكروي الجديد 2019-2020 بغياب نجمه البرازيلي، نيمار دا سيلفا، إلى جانب مواطنيه تياغو سيلفا وماركينيوس.
وتوج سيلفا وماركينيوس أمس، الأحد، بلقب بطولة كوبا أميركا مع منتخب بلادهما بالفوز على بيرو بثلاثة أهداف لواحد.
ومن المقرر أن ينضم نيمار، الذي أصيب وخرج من قائمة البرازيل لكوبا أميركا، قريبا لتدريبات النادي الفرنسي.
ومن المقرر أن يعود اللاعبون الدوليون في منتخبات أميركا الجنوبية والكاميروني شوبو موتينغ الذي تعرض منتخب بلاده للإقصاء من كأس أفريقيا، للتدريبات مع باريس سان جيرمان في الفترة بين نهاية الشهر الجاري والخامس من آب/أغسطس، وفقا لما ذكرته صحيفة (لو باريزيان).
ولم يخف نيمار نيته في الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة للبارسا، إلا أن عودته للعاصمة الفرنسية المفترضة مطلع الأسبوع المقبل ينظر لها كطريقة لخداع الصحافة وإقناعها بأنه ليس لديه نية للدخول في أزمة في الوقت الحالي مع النادي.
يذكر أن اللاعبين الذين انضموا لتدريبات الفريق اليوم بدأوا بالخضوع لفحوصات بدنية وطبية.
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