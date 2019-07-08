كيف قَمعت بريطانيا الثورة الفلسطينية الكبرى؟ | البيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 10/ 07/ 2019 الزمان: 17:00 المكان: مركز بيت المقدس، البيرة Advertisements تدعوكم "دائرة سليمان الحلبيّ للدراسات الاستعماريّة والتحرّر المعرفيّ- الجامعة الشعبيّة" لحضور محاضرة: كيف قمعت بريطانيا الثورة الفلسطينية الكبرى؟

قراءة في كتاب المؤرّخ العسكري البريطاني "ماثيو هيوز" الصادر حديثاً بعنوان "الجيش البريطاني، الدولة الاستعمارية والثورة الكبرى" يقدّم "هيوز"، في كتابه، تأريخًا مُفصّلًا لاستراتيجية الجيش البريطاني والسلطة الاستعماريّة البريطانيّة في قمع الثورة الفلسطينية الكبرى 1936-1939، مُضيئاً على التكتيكات التي اتبعاها لتحقيق ذلك، والتي أدّت بتعاضدها مع عوامل الضعف الذاتيّة للثورة، إلى نجاح الإنجليز في قمع الثورة. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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