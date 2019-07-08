الاحتلال يدعي اكتشاف نفق جديد جنوب قطاع غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، أنه اكتشف نفقا جديدا جنوب قطاع غزة.

وجاء في التفاصيل الأولية أنه حلال عمليات إقامة الحواجز الحديد تحت الأرض في محيط قطاع غزة تم اكتشاف نفق جديد جنوب القطاع.

وبحسب الجيش الإسرائيلي فإنه يجري التحقق من مسار النفق.

وفي أعقاب الإعلان عن اكتشاف النفق، قال الناطق العسكري باسم كتاب القسام، أبو عبيدة، في بيان يبدو أنه ذو صلة "لقد سطر شعبنا ومقاومته ملحمة بطولية خلال معركة ’العصف المأكول’ أذهلت العدو والصديق. ومنذ انتهاء المعركة لم تتوقف عجلة الإعداد ولا صراع الأدمغة مع المحتل الذي رأى بعضا من بأس المقاومة خلال معركة ’حد السيف’ التي لا زالت تداعياتها تزلزل أركان المنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية وما تدخره المقاومة أعظم بفضل الله". بحسب البيان.

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يشار إلى أن عملية بناء الحواجز الإسمنتية والحديدية تحت الأرض في محيط قطاع غزة جاء في أعقاب تعليمات الحكومة الإسرائيلية بـ"القضاء على الأنفاق الهجومية لحركة حماس" التي تجتاز الحدود إلى إسرائيل.

ولفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعها إلى الشبكة إلى أن القرار جاء في أعقاب "التجربة المرة" للحرب العدوانية على قطاع غزة، والتي أطلق عليها جيش الاحتلال "الجرف الصامد".

وبدأت وزارة الأمن بالعمل على مشروع الحواجز، والتي تم خلالها صب الإسمنت في داخل الأرض بعمق عشرات الأمتار مع تكنولوجيا متطورة يفترض أنها تعمل على اكتشاف عمليات حفر الأنفاق.

وتمت إقامة هذه الحواجز على طول 30 كيلومترا من بين ما يقارب 70 كيلومترا هي طول الحدود مع قطاع غزة.

وفي المقابل، يجري بناء سياج علوي على طول الحدود.