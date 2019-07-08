الكويت.. سجن المعتوق وآخرين في قضية 'خلية العبدلي'

وتضمن حكم الاستئناف اليوم الاثنين، براءة 6 متهمين، وحبس اثنين آخرين لمدة 3 أشهر وحتى 6 أشهر، وحبس متهم آخر مع وقف عقوبته لمدة 3 سنوات، ووقف نظر استئناف لـ3 متهمين آخرين.

وكانت النيابة العامة في الكويت، قد وجهت إلى المعتوق والمتهم الثاني تهما بالتخابر مع إيران، بغرض تمكين المحكومين في قضية الخلية، من الهروب خارج البلاد بطريقة غير مشروعة.