العثور على مضافات ومقر قيادة لـ'داعش' في صحراء نينوى

أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، العثور على مضافات ومقر قيادة لتنظيم "داعش" في صحراء محافظة نينوى. وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "في اليوم الثاني من انطلاق عمليات إرادة النصر تم العثور على عدد من المضافات التي تعود لتنظيم داعش الارهابي وهي متروكة بعد فرار الارهابيين منها مع انطلاق العمليات".



وأضاف، أنه "تم العثور على كدس من المتفجرات تم التخلص منه بشكل آمن وعدد من منشورات ماتسمى بـ(مكتبة الهمة) التابعة لارهابيي داعش".

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