اكتشاف نفق يمتد من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه اكتشف نفقا أرضيا يمتد من داخل قطاع غزة إلى داخل إسرائيل.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أردعي، في بيان، إن "بناء العائق تحت الأرضي في الحدود مع قطاع غزة أدى إلى اكتشاف مسار نفق آخر في جنوب قطاع غزة".

وأضاف أنه "في هذه الساعات تقوم قوات جيش الدفاع بأعمال دراسة متقدمة في المسار".