رئيس لجنة النزاهة النيابية: مافيا الفساد تروج لإعادة انتخابات رئاسة اللجنة

وقال الصجري في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مافيا الفساد تروج لإعادة انتخابات رئاسة اللجنة وبيعها لجهة فاسدة وفق صفقة تقدر بملايين الدولارات من اجل إبعادنا عن ترؤسها رغم حصولنا على اكثرية الأصوات باجواءٍ انتخابية سادها الجو الديمقراطي وحرية الاختيار لكن لن يتخيل احدا الرعب الذي اصاب هؤلاء الفاسدين عند فوزنا متوهمين انهم سيفلتوا من العقاب لفسادهم المكشوف ان تمت صفقتهم المشبوهة".ودعا الصجري، المرجعية الدينية وابناء العراق الى "مساندة النواب والشخصيات التي تعمل على كشف الفاسدين والمفسدين ومنع تمرير صفقاتهم التي من شانها استمرار مسلسل الفساد وتوقيع الصفقات وسرقة أموال الشعب من خلال فرض ارادتهم على جميع المفاصل والجهات الرقابية والتي تعنى بمحاربة خططهم وعدم النهوض بالعراق الجريح واسترجاع حقوق ابنائه".

وبين الصجري، ان "مافيا الفساد تعقد لقاءات واجتماعات سرية في محاولة منها لإعادة انتخابات رئاسة لجنة النزاهة النيابية في اكبر صفقة لشرائها وساكشف اسماء المتورطين وممن لا يرغبون بتفعيل دور النزاهة واللجان الرقابية في كشف الفساد والمفسدين والمتورطين بصفقات فساد وان تمت هذه الصفقة".



وتابع الصجري، "اتوجه لابناء شعبنا والى المرجعية الرشيدة ان البرلمان اقرأوا عليه السلام لانها اخر امل الشرفاء والوطنين في الجهة الرقابية الوحيدة والاخيرة والتي يتداول متنفذون لبيعها لمافيات الفساد، وأن تمت سوف تكون هي الداعم الرئيسي لشرعنة الفساد بكافة مفاصل الدولة وأخيرا نبرئ ذمتنا امام الله والشعب بقول التفاصيل وبعدها نرمي هذا الحمل الثقيل على كاهل المرجعية الرشيدة لكي تتخذ ماهو مناسباً تجاه الذي يحصل في مصير الشعب ومصير الفقراء والمساكين".