الصحة توجه بفرض غرامات على محطة للكهرباء وتنذر انشطة صناعية وخدمية

وجهت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، بفرض غرامات على محطة للكهرباء وانذرت انشطة صناعية وخدمية.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم توجيه بفرض غرامة على محطة كهرباء واسط الحرارية لمخالفتها الشروط البيئية اللازمة".
وأضافت أنه "تم تشديد الاجراءات الرقابية وتوجه بانذار عدد من الانشطة الصناعية والخدمية المخالفة للضوابط البيئية في البصرة"، مشيرة الى أن "بيئة كربلاء المقدسة الزمت المؤسسات الصحية بالتخلص من النفايات الطبية وفرزها بطرق صحيحة حفاظا على سلامة المواطن والبيئة".
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