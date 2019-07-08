تونس تمنع مرشحا للانتخابات الرئاسية من السفر

قرر القضاء التونسي، الإثنين، منع المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي من السفر وتجميد أمواله، بتهمة غسل الأموال.

وقال مصدر إن قاضي التحقيقات قرر منع رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي من السفر، على خلفية شكاوى رفعتها منظمة "أنا يقظ" جراء شكاوى بوجود تهرب ضريبي وفساد مالي.

و"أنا يقظ" منظمة مستقلة تعمل في مجال مكافحة الفساد منذ عام 2012، وقدمت مجموعة من الملفات للقضاء قالت إنها تفيد تورطه في إنشاء شركات وهمية لغسل الأموال.

Advertisements

ويعتبر نبيل القروي وهو صاحب قناة "نسمة الفضائية " من أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية بعد تصدره نتائج استطلاعات الرأي خلال يونيو/حزيران الجاري.

وأعلن القروي الشهر الجاري تأسيس حزب جديد تحت اسم "قلب تونس" بعد المصادقة على تعديلات القانون الانتخابي التي تمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية بصفته رئيس جمعية خيرية.

ومنذ إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسيّة في مايو/أيار الماضي، دخل الإعلامي التونسي نبيل القروي، والذي يواجه تهما بالفساد في صراع مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وعدد من الأطراف السياسية، خصوصا بعد تقدمه الكبير في عمليات استطلاعات الرأي.

وكان البرلمان التونسي وافق، في وقت سابق، على قانون الانتخابات الذي يقصي من السباق نبيل القروي أحد أبرز المرشحين الرئاسيين.

وينصّ القانون على أنه يجب على هيئة الانتخابات أن ترفض ترشح من يتأكد استفادته من الجمعيات الأهلية، ومن تلقى تمويلًا أجنبيًا خلال الـ12 شهرا التي تسبق الانتخابات.