التحالف يستهدف تجمعات وآليات للحوثيين بالضالع اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة وكالة الأنباء السعودية الإثنين 2019/7/8 10:00 مساء بتوقيت أبوظبي الإثنين 2019/7/8 10:00 مساء بتوقيت أبوظبي مقاتلات التحالف العربي- أرشيفية

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، غارات جوية استهدفت تجمعات لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران في محافظة الضالع جنوب اليمن. وذكر موقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات وتعزيزات قتالية لمليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة عويش بالرييي، وحمك غرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة. Advertisements وأسفرت الغارات الجوية عن مقتل وإصابة عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، إضافة إلى تدمير عربة بي إم بي وأطقم أخرى. وأمس الأحد، أحرزت القوات اليمنية المشتركة تقدماً ميدانياً جديداً شمال محافظة الضالع جنوبي البلاد، فيما قتل 10 عناصر بصفوف مليشيا الحوثي في غارات لمقاتلات التحالف بصعدة. وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية" إن وحدات من الحزام الأمني والجيش اليمني أمنت بشكل كامل سلسلة التلال "السود" و"القراميد" ومحيطها، وتمكنت من تحرير مدرسة "القفلة" شمال بلدة "الزبيريات" غربي مديرية قعطبة شمالي الضالع. وتخوض قوات الجيش اليمني والقوات المشتركة، بإسناد التحالف، معارك مستمرة في صعدة والضالع، في أعقاب عمليات تستهدف إلحاق الخسائر البشرية الكبيرة بصفوف المتمردين الحوثيين وإضعاف ترسانتهم العسكرية بدك معداتهم النوعية.

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