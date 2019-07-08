مبعوث الرئيس الأمريكي للسلام بالشرق الأوسط: إيران تواصل تهديد الأمن القومي للمنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مبعوث الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات إن إيران تواصل تهديد الأمن القومي للمنطقة، بافتعال الأزمات والتدخل في شئون دول المنطقة.

وأضاف جرينبلات في تصريحات صحفية، الإثنين، إن نظام طهران يسعى بكل طريقة لإثارة المشاكل في المنطقة، ومن بينها عرقلت جهود التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي وقت سابق، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران خصبت اليورانيوم بدرجة نقاء أعلى من المنصوص عليه في الاتفاق النووي.

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وأضافت الوكالة في بيان، الإثنين، أن "مفتشي الوكالة تحققوا في الثامن من يوليو/ تموز من أن طهران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من 3,67% .

وكانت طهران أعلنت الإثنين أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بـ4,5% على الأقل.

وتعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا طارئا في الـ10 من يوليو/تموز، بناء على طلب الولايات المتحدة لعرض انتهاكات إيران للاتفاق النووي الذي وقع عام 2015.