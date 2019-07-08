حكومة جبل طارق: ناقلة النفط المحتجزة ممتلئة بالنفط الإيراني الخام

أعلنت حكومة "جبل طارق" التابعة للمملكة المتحدة، الإثنين، أن ناقلة النفط الإيرانية التي احتجزت الأسبوع الماضي كانت محملة بالكامل بالنفط الخام.

وأصدرت الحكومة بياناً جاء فيه: "يمكن لحكومة صاحبة الجلالة في جبل طارق أن تؤكد الآن، بعد تلقي نتائج الاختبارات المعملية الشاملة أن جريس 1، التي احتُجزت في الساعات الأولى من صباح الخميس، محملة بالكامل بالنفط الخام".

وأضافت: "نتائج الاختبارات تتناقض مع تصريحات بعض المعلقين من خارج نطاق الاختصاص الذين تكهنوا بأن الشحنة على متن السفينة لم تكن خاماً".

والجمعة، أعلنت حكومة جبل طارق أنها ستمدد فترة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" لمدة 14 يوماً، بعد الحصول على أمر من المحكمة العليا لجبل طارق.

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وقال بيان لحكومة جبل طارق التابعة لإدارة بريطانيا: "أصدرت المحكمة العليا أمراً على أساس أن هناك أسباباً معقولة للنظر في أن احتجاز جريس 1 مطلوب لأغراض الامتثال للائحة الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات المفروضة على سوريا".

والخميس احتجزت الناقلة العملاقة للاشتباه في أنها تحمل نفطاً خاماً إلى سوريا في عملية ذكر مصدر قضائي أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وتفيد بيانات "ريفنيتيف أيكون" لتتبع مسارات السفن أنه جرى تحميل الناقلة بنفط خام إيراني يوم 17 أبريل/نيسان الماضي، وتحاول تسليم الشحنة إلى سوريا، وهذا يمثل أيضاً انتهاكاً للعقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية.

وبدأ تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية في مايو/أيار 2011، وتخضع أيضاً إيران لعقوبات أمريكية تهدف إلى وقف جميع صادراتها النفطية.

وفرضت العقوبات بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته قوى دولية مع إيران عام 2015.