قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين إن إيران خصبت يورانيوم بنسبة نقاء تجاوزت الحد الذي نص عليه الاتفاق النووي الذي ابرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015 وهو 3.67 في المئة مما يؤكد الإجراء الذي أعلنت عنه الحكومة الإيرانية من قبل.
وقال متحدث باسم الوكالة التي تتولى الإشراف على الاتفاق ”المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية) يوكيا أمانو أبلغ مجلس المحافظين بأن مفتشي الوكالة تحققوا في الثامن من يوليو تموز من أن إيران تخصب يورانيوم بدرجة أعلى من 3.67 بالمئة“.
وذكر تقرير أرسل للدول الأعضاء في الوكالة وحصلت عليه رويترز أن الوكالة تحققت من مستوى تخصيب اليورانيوم عبر أجهزة على الانترنت لمراقبة التخصيب مضيفا أن عينات أخذت أيضا يوم الاثنين لفحصها.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الطاقة الذرية: إيران تجاوزت حد تخصيب اليورانيوم المدرج بالاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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