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وكالة الطاقة الذرية: إيران تجاوزت حد تخصيب اليورانيوم المدرج بالاتفاق النووي

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - علم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام مقرها في فيينا يوم 4 مارس 2019

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين إن إيران خصبت يورانيوم بنسبة نقاء تجاوزت الحد الذي نص عليه الاتفاق النووي الذي ابرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015 وهو 3.67 في المئة مما يؤكد الإجراء الذي أعلنت عنه الحكومة الإيرانية من قبل.

وقال متحدث باسم الوكالة التي تتولى الإشراف على الاتفاق ”المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية) يوكيا أمانو أبلغ مجلس المحافظين بأن مفتشي الوكالة تحققوا في الثامن من يوليو تموز من أن إيران تخصب يورانيوم بدرجة أعلى من 3.67 بالمئة“.

وذكر تقرير أرسل للدول الأعضاء في الوكالة وحصلت عليه رويترز أن الوكالة تحققت من مستوى تخصيب اليورانيوم عبر أجهزة على الانترنت لمراقبة التخصيب مضيفا أن عينات أخذت أيضا يوم الاثنين لفحصها.

 

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