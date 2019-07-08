قائد الجيش الإيراني: لا نريد حربا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء سيد عبدالرحيم موسوي مجددا أن إيران لا تريد حربا مع أي دولة.

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ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) أمس عنه القول «كما أعلنت إيران مرارا، فإنها لا تريد الحرب مع أي بلد، لكنها ستدافع عن نفسها بامتياز».

ولفت إلى أن إيران «حققت في المجال الدفاعي إنجازات وقدرات كبيرة ومتعددة لم تشهد لها البلاد مثيلا عبر تاريخها الطويل، بحيث أصبحت القوة العسكرية للثورة الإيرانية ذات دور محوري ومؤثر في منطقة غرب آسيا» .

يأتي هذا غداة إعلان إيران تطبيق الخطوة الثانية من خفض تعهداتها في إطار الاتفاق النووي، وتمثلت هذه الخطوة في رفع تخصيب اليورانيوم فوق مستوى 67ر3% المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه مع القوى الكبرى عام 2015.