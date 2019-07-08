ترمب: من الأفضل لإيران أن تحذر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحذيرا إلى إيران، بعد أن أعلنت أنها ستتجاوز حدود تخصيب اليورانيوم التي حددتها الاتفاقية النووية لعام 2015 .
وقال ترمب للصحفيين قبل مغادرته نيوجيرسي متوجها إلى واشنطن العاصمة «من الأفضل أن تكون إيران حذرة»، مضيفا أن التخصيب يحدث فقط «لسبب واحد»، وتابع «لن أخبركم ما هو هذا السبب، لكن هذا ليس جيدا».
وأعلنت إيران أمس الأول عن تقليص جديد في التزاماتها بالاتفاق النووي، وهددت بالمزيد إذا لم يتحرك الأوروبيون لصيانة حقوقها المنصوص عليها في الاتفاق.
وكانت إيران أعلنت أخيرا أن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 67ر3 قد تخطى مستوى الـ300 كجم المنصوص عليه في الاتفاق النووي. ومثل هذا المرحلة الأولى من خفض التزامات إيران بالاتفاق النووي.
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