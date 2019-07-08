وكالة الطاقة الإيرانية تجهز خيارات المرحلة الثالثة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أمس أنها رفعت بالفعل مستوى تخصيب اليورانيوم فوق مستوى 3.67% المنصوص عليه في الاتفاق النووي، وذلك بعد يوم من إعلان أنها بصدد رفع مستوى التخصيب.

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي التأكيد أن «إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.67%».

وكانت إيران أعلنت أمس تطبيق الخطوة الثانية من خفض تعهداتها في إطار الاتفاق النووي، وتمثلت هذه الخطوة في رفع تخصيب اليورانيوم فوق مستوى 3.67% المنصوص عليها في الاتفاق الذي كان تم التوصل إليه مع القوى الكبرى عام 2015، وهددت بمزيد من خفض التعهدات بعد شهرين.

وتحدث كمالوندي عن أن إيران تعمل حاليا على إعداد خياراتها للمرحلة الثالثة من خفض التعهدات، كاشفا عن أن من بينها رفع مستوى التخصيب لـ20% .

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وقال «هناك العديد من الخيارات، وستقوم إيران باتخاذ ما يتناسب مع حاجات البلاد»، مشيرا إلى أن من بين الخيارات زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي وإعادة تركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تطورا.

وأضاف «إيران ليست بحاجة إلى اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في الوقت الحاضر، ولكن لو أردنا إنتاجه فلن تكون هناك أي عقبة».

واستطرد «مسألة رفع نسبة التخصيب إلى 20% أو حتى أكثر من ذلك مطروحة في اجتماعات المجلس الأعلى للأمن القومي كخيارات في الخطوات اللاحقة، ولكن سيتم العمل بكل منها حسب الحاجة وليس لمجرد أن المستوى الأكبر يخيف الطرف الآخر».

وشدد على أنه من الناحية التقنية، فإن إيران ستواصل خفض التزاماتها تدريجيا، إلا أنها جاهزة في الوقت نفسه إلى العودة للظروف السابقة إذا بادرت الأطراف الأخرى لتنفيذ التزاماتها.

وتهدد إيران بأن تكون المرحلة الثالثة من تقليص الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي «أكبر وأكثر حزما».