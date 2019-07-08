الجيش يمنع تسلل الحوثيين ويجبرهم على الانسحاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الضالع، الجوف

أفشلت قوات الجيش الوطني محاولات تسلل لعناصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه مواقع خسرتها خلال الأيام الماضية في مديرية رازح بمحافظة صعدة. وأكد موقع «سبتمبر نت» الناطق باسم الجيش مصرع عدد من الميليشيات، وأشار إلى أن الفرق الهندسية بمحور رازح نزعت 75 لغما وعبوة ناسفة زرعتها الميليشيات الانقلابية في المديرية نفسها.

وفي الضالع تواصل قوات الجيش الوطني المسنودة بمقاتلات التحالف العربي تقدمها الميداني باتجاه منطقة سليم غرب مديرية قعطبة، عقب تحرير مواقع «حبيل القراعيات»، و»حبيل الحريوه»، و»حبيل الباطنه»، غرب جبهة الشخب في مديرية قعطبة، بعد مواجهات خاضتها مع ميليشيات الحوثي الانقلابية التي لاذت بالفرار.

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وفي الجوف أكد مدير مكتب حقوق الإنسان عبدالهادي العصار أن جماعة الحوثي الإرهابية زرعت الآلاف من الألغام في جميع أنحاء مناطق المحافظة التي تمكنت من السيطرة عليها، خصوصا المناطق التي أجبرت فيها على الانسحاب والتراجع منها.

وأكد أن فريق مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة تمكن من توثيق 14780 حالة انتهاك، منها 190 حالة قتل و385 حالة إصابة وتشوهات وإعاقة وبتر وأكثر من 105 حالات تدمير للسيارات والممتلكات العامة، بالإضافة إلى التسبب في قتل أكثر من 100 من المواشي، ونزوح أكثر من 14000 حالة من أبناء المناطق التي زرعها الحوثيون بالألغام.

وأشار العصار إلى أن محافظة الجوف لا تزال موبوءة بالألغام بعد أن تم إتلاف نحو 15 ألف لغم مضاد للمركبات والأفراد وعبوات ناسفة وقذائف من قبل الفرق الهندسـية بالمنطقة بالتعاون مع مركز البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والمشروع السعودي لنزع الألغام (مسام)، فيما لا يزال هناك الآلاف من الألغام المطمورة تحت الأرض في مناطق متفرقة بالمحافظة.