الجامعة العربية تطالب فرنسا بإلغاء تسمية ساحة القدس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استنكر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبوعلي، قرار رئيسة بلدية باريس «آن إيدالغو»، تسمية ساحة باريسية باسم «ساحة القدس» ودعوته لرئيس بلدية الاحتلال في القدس المعروف بمواقفه المعادية للشعب الفلسطيني وبتشجيعه للمستوطنين وعمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، للمشاركة في الاحتفال الذي سيقام لتلك المناسبة.

وأكد أبوعلي رفض جامعة الدول العربية لهذا القرار المخالف لقرارات الشرعية الدولية، بما فيها السياسة التي تعتمدها فرنسا، وهي أن القدس الشرقية أرض محتلة وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وطالب فرنسا بضرورة إلغاء القرار المنافي لهذه القيم ومكافأة للاحتلال وتشجيعا له على مواصلة جرائمه.