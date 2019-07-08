مفاجئة من العيار الثقيل .. مستشار بنزايد “شاذ جنسيا”

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

قال موقع ميدل ايست آي البريطاني الاحد أن جورج نادر مرتكب جرائم جنسية ضد أطفال عمل مستشارا لمحمد بن زايد.

وبحسب التقرير فمنذ عهد ريغان ، كان جورج نادر يحاول أن يجعل نفسه لا غنى عنه للإدارات الأميركية المتعاقبة من خلال تقديم خطوط اتصال خلفية مع شخصيات في الشرق الأوسط قد تبقى بعيدة المنال.

في السنوات الأخيرة ، كمستشار سياسي كبير لولي العهد ، كان نادر يساعد محمد بن زايد في تعامله مع كل من موسكو وواشنطن ، وكان مفتاحًا لإنشاء تحالف جديد بين إدارة ترامب ، المملكة السعودية والإمارات.

Advertisements

لكن نادر تم القبض عليه مرارًا وتكرارًا بحوزته مواد إباحية للأطفال، وقد قضى عقوبة بالسجن بتهمة إساءة معاملة الأولاد الصغار.

في يونيو / حزيران ، مثل أمام المحكمة مرة أخرى ، بتهمة حيازة مواد إباحية تظهر أن الأولاد – بعضهم لا يتجاوز عمرهم سنتين أو ثلاثة – يتعرضون للإيذاء الجسدي والجنسي ، بما في ذلك الحيوانات.

قال شخص عرف نادر منذ أكثر من 25 عامًا لـ “ميدل ايست آي” إن اثنين من المرتبطين بنادر – أحدهما في واشنطن وواحد من الشخصيات السياسية البارزة في الخليج (الفارسي)– يتقاسمان ما وصفه “نفس الميول”.