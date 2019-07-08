خارجية فلسطين: تصريحات نتانياهو عن أصل الفلسطينيين عنصرية ولا سامية بامتياز

دانت وزارة الخارجية ال​فلسطين​ية "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​"، معتبرة إياها "امتدادا لحملاته التضليلية التي تحاول إنكار الوجود الوطني الفلسطيني". واعتبرت أن "ما صدر عن نتانياهو هو محاولة لتكريس الاستعمار في أرض دولة فلسطين وحرف حقيقة الصراع من صراع سياسي من الطراز الأول إلى صراعات دينية تارة وصراعات عرقية تارة أخرى"، مشيرةً إلى أن "نتانياهو يسعى هذه المرة لخلق نقاشات أنثروبولوجية تعبر عن أوهام نتيناهو فقط وأحلامه وتتناقض تماما مع حقائق التاريخ والجغرافيا وقرارات ​الأمم المتحدة​، وتفوح من تصريحاته رائحة ​العنصرية​ البغيضة تجاه ​الشعب الفلسطيني​، وليس هذا فحسب بل وتلخص لا سامية عنصرية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى".

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