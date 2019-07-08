المبعوث الأميركي للشرق الأوسط: قد نعيد فتح ممثلية "فتح" في واشنطن

لمح المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ​جيسون غرينبلات​، إلى إمكانية إعادة فتح مكتب ​منظمة التحرير الفلسطينية​ في ​واشنطن​، حال عودة الفلسطينيين للمفاوضات، مضيفا "لا نحاول تصفية قضيتهم".

ولفت إلى أن "​الإدارة الأميركية​ لم تقرر بعد موعد نشر الرؤية السياسية لمبادرتها للسلام في ​الشرق الأوسط​ المعروفة بـ"صفقة القرن"، مشيرا إلى أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ سيتخذ القرار قريبا بهذا الشأن".

وأشار إلى "اننا سنأخذ في الاعتبار ​الانتخابات​ الإسرائيلية لنقرر ما إذا كان يجب أن نصدرها قبل الانتخابات أو بعدها، قبل ​تشكيل الحكومة​ أو بعدها"، مؤكداً أن "الجزء السياسي من الصفقة لن تكون فيه مفاجأة، إذ إن الجانب الأميركي يدرك أن الأمور لن تكون سهلة"، لافتاً إلى أن "الطريق الوحيد لحل الصراع هو المفاوضات بين الفلسطنيين والإسرائيليين مهما كانت صعبة، إلى حين خروج الطرفين باتفاق".