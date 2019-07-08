نتانياهو: علينا أن نصد العدوان الإيراني الآن وعلى أوروبا دعم العقوبات

اشار الرئيس الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ الى ان "​إيران​ هاجمت ناقلات نفط وأسقطت طائرات مسيرة أميركية وهي تطلق الصواريخ على الدول المجاورة لها، ومن المهم الرد على هذه العمليات ليس بتخفيف الضغط الذي يمارس على إيران بل بتشديده.

اضاف نتانياهو في تصريح له قائلا "علينا أن نصد العدوان الإيراني الآن، يجب على ​أوروبا​ أن تدعم العقوبات التي فرضها الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ ونحن بالتأكيد قمنا بذلك".