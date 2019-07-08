اشار الرئيس الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى ان "إيران هاجمت ناقلات نفط وأسقطت طائرات مسيرة أميركية وهي تطلق الصواريخ على الدول المجاورة لها، ومن المهم الرد على هذه العمليات ليس بتخفيف الضغط الذي يمارس على إيران بل بتشديده.
اضاف نتانياهو في تصريح له قائلا "علينا أن نصد العدوان الإيراني الآن، يجب على أوروبا أن تدعم العقوبات التي فرضها الرئيس الاميركي دونالد ترامب ونحن بالتأكيد قمنا بذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: علينا أن نصد العدوان الإيراني الآن وعلى أوروبا دعم العقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.