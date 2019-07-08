المالكي: الميليشيات الحوثية تستهدف المدنيين وهذا دليل على إفلاسها

أكّد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في ​اليمن​ العقيد الركن تركي المالكي، في ​مؤتمر​ صحفي، أن "التنظيمات الإرهابية حاولت تأسيس نواة لها في اليمن وممارسات الميليشيات الحوثية عززت من وجود التنظيمات الإرهابية في البلاد"، مشيرًا إلى أن "زعيم داعش في اليمن "أبو أسامة المهاجر" يمني ويحمل كنى مختلفة وقد قاتل مع التنظيم في ​سوريا​ وكُلف من التنظيم المتطرف بقيادة عملياته باليمن".

وشدد على أن "الميليشيات الحوثية تواصل استهداف الأعيان المدنية والمدنيين وهذا يدل على إفلاسها، فهي عرضت أسلحة حصلت عليها من ​إيران​ والعمل الإنساني يفوق العمل العسكري في كافة أنحاء اليمن. والميليشيات الحوثية تعطل دخول سفن المساعدات إلى الموانئ اليمنية"، كاشفًا "أننا منحنا أكثر من 600 تصريح لدخول المساعدات إلى اليمن خلال نحو أسبوعين و546 شاحنة مساعدات دخلت لليمن عبر ​منفذ الوديعة​ مع ​السعودية​ منذ بداية 2019"، موضحًا أن "جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مستمر".