محكمة الاستئناف الكويتية قصت بسجن الشيخ المعتوق و2 آخرين بقضية "خلية العبدلي"

قضت ​محكمة الاستئناف​ ​الكويت​ية، بسجن الأمين العام للتحالف الإسلامي الوطني، الشيخ حسين المعتوق وشخص آخر 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية التستر على مداني "خلية العبدلي".

وتضمن حكم الاستئناف براءة 6 متهمين، وحبس اثنين آخرين لمدة 3 أشهر وحتى 6 أشهر، وحبس متهم آخر مع وقف عقوبته لمدة 3 سنوات، ووقف نظر استئناف لـ3 متهمين آخرين.

وكانت ​النيابة العامة​ في الكويت، قد وجهت إلى المعتوق والمتهم الثاني تهما بالتخابر مع ​إيران​، بغرض تمكين المحكومين في قضية الخلية، من الهروب خارج البلاد بطريقة غير مشروعة.

ودانت الكويت مطلع عام 2016، مجموعة تتألف من 25 كويتيا وإيراني واحد ب​التجسس​ لصالح إيران و"​حزب الله​" ، وارتكاب أفعال من شأنها المساس بسلامة ووحدة أراضي الكويت بعد اكتشاف مخبأ أسلحة و​متفجرات​ في ​مداهمة​ لمزرعة بمنطقة العبدلي قرب الحدود العراقية في شهر أغسطس من عام 2015.